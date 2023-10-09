لقاء حوارى حول أشكال العنف وكيفيه التصدى له بمركز شباب الداخلة

نظمت مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد، التي تتمثل في إدارة البرلمان والتعليم المدني في مركز شباب الداخلة، خطة نشاط المركز بمشاركة 30 مشاركًا.

وتحدث الدكتور حمودة عبد الواحد حمودة، الأستاذ المساعد في قسم علم النفس التربوي بكلية التربية بجامعة الوادي الجديد. وتحدث الدكتور حمودة عن العنف، الذي يحدث عندما يتسبب شخص في إيذاء وتضييق شخص آخر، ويأخذ العنف العديد من الأشكال، بدءًا من عدم الاحترام إلى الاعتداء الجسدي أو النفسي أو الحرمان والإهمال والعنف الاقتصادي والاجتماعي، ويمكن أن يحدث العنف في المنزل أو في دار الرعاية أو في المدرسة أو المستشفى أو أي مكان آخر.

والهدف من ذلك هو زيادة الوعي الديني والأخلاقي والتربوي وتنظيم محاضرات وندوات توعوية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

لقاء حوارى ينظمه مركز شباب الداخلة

لقاء حوارى ينظمه مركز شباب الداخلة

لقاء حوارى ينظمه مركز شباب الداخلة

لقاء حوارى ينظمه مركز شباب الداخلة

لقاء حوارى ينظمه مركز شباب الداخلة