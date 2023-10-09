عبد الجليل يكشف الأفضل بين إمام عاشور ومروان عطية

كشف محمد عبد الجليل، لاعب الأهلي السابق، الأفضل بين إمام عاشور ومروان عطية خلال الفترة الماضية، في تصريحات تلفزيونية، عقب نهاية مباراة الأهلي والإسماعيلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكد عبد الجليل أنه لو مكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، سيدفع بمروان عطية على حساب إمام عاشور، لكنه أصر على أنه لا يعلم ما يُفكر به المدرب الأجنبي.

تصريحات عبد الجليل

تحدث عبد الجليل عن الأفضل بين إمام عاشور ومروان عطية، فقال: "من الأفضل مشاركة مروان عطية بدلًا من إمام عاشور، ولكن لا أعرف كيف يفكر كولر".

وتابع: "السويسري يعطي اللاعبين فرصاّ للمشاركة، وخروج إمام أثر على الأهلي بكل تأكيد، والإسماعيلي سيطر على وسط الملعب".

وأضاف: "بالتأكيد عقب عودة أكرم توفيق، فإنه سيلعب في وسط الملعب عندما يشارك في المباريات، وكولر لديه قناعة كبيرة بـ طاهر، وهو لاعب تكتيكي، ويركض كثيرًا في الملعب".

وأتم عبد الجليل تصريحاته عن الأداء التحكيمي، فقال: "بعض الحكام لديهم التعامل بكبرياء مع بعض اللاعبين وفي بعض الحالات، وهذا ظهر في أكثر من لعبة خلال الموسم الحالي وكانت أخر هذه الحالات طرد محمد عواد في لقاء الزمالك والبنك الأهلي، وننتظر من لجنة الحكام تصحيح الأخطاء وتعديل المسار، لكن أوسوريو يرتكب أخطاء فنية كثيرة في الزمالك منذ بداية الموسم".