سانتو يضع برنامجًا خاصًا للاعبي الاتحاد خلال فترة التوقف الدولي

وضع نونو سانتو، المدير الفني لفريق الاتحاد، برنامجًا خاصًا لتجهيز لاعبي الفريق خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

ويبحث سانتو على معالجة نقاط الضعف لدى الاتحاد خلال فترة التوقف الدوري قبل استئناف المنافسة على البطولات المختلفة.

ومن المنتظر أن يبدأ سانتو تدريبات الاتحاد من يوم الخميس المقبل على ملعب النادي، بأداء تمارين يومية صباحية ومسائية دون خوض مواجهات ودية.

ويستعد الاتحاد لمواجهة التعاون صاحب المركز الثاني يوم 20 أكتوبر الجاري في بريدة، ضمن مباريات الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة من 9 جولات، حقق خلالها النمور 6 انتصارات وتعادل وتلقوا هزيمتين.