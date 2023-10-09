مهرجان الموسيقى العربية يهدي دورته الـ32 لاسم سيد درويش وفعاليات استثنائية

عقدت دار الأوبرا المصرية، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بحضور الدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا والمهرجان، المايسترو هانى فرحات مدير المهرجان، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر المصاحب.

وخلال المؤتمر وجه الدكتور خالد داغر رئيس الأاوبرا والمهرجان الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها أنشطة الأوبرا بشكل عام ومساندتها القوية لإقامة المهرجان، وأضاف أن المؤتمر العلمى المصاحب للفعاليات يحظى فى هذه الدورة باهتمام خاص مشيرا الى بدايته عام 1932 ، وتابع ان الجلسات العلمية تشمل تجارب فنية متميزة، منوها بأن الفعاليات تتضمن الاحتفال بمئوية الموسيقار سيد درويش ومئوية افتتاح معهد الموسيقى العربية.

الفعاليات الفنية تناسب كل الأذواق

وأوضح المايسترو هانى فرحات مدير المهرجان أهمية المؤتمر العلمى المصاحب باعتباره أحد وسلئل تطوير الموسيقى العربية للحفاظ على الهوية، وأضاف أن الفعاليات الفنية تناسب كل الأذواق، وتابع انه تم تخصيص احد ايام الفعاليات للموسيقى المعاصرة لمخاطبة ووالاجيال الجديدة وجذب الشباب ، ووجه الشكر لكل من ساهم فى الاعداد لهذه الدورة مستعرضا ملامح الفعاليات .

واكدت الدكتورة رشا طموم، رئيس اللجنة العلمية ان المهرجان يعد من اهم الاحداث المرتبطة بالموسيقى العربية بسبب جمعه بين العلم والفن ، واستعرضت موضوع المؤتمر المصاحب للمهرجان والذى يناقش تنوع وثراء الموسيقى العربية متناولة عدد من عناوين الابحاث المقدمة، ونوهت عن التجارب الفنية التى اعتبرتها جسرا بين العلم والفن، واكدت ان الابحاث المشاركة يتم نشرها على الموقع الاليكترونى للاوبرا لاتاحتها للجمهور والدارسين والمهتمين.

جدير بالذكر ان دار الاوبرا المصرية تطلق فعاليات الدورة ال32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المهداه الى اسم فنان الشعب الموسيقار سيد درويش اعتبارا من يوم الجمعة 20 أكتوبر وتختتم مساء الخميس 2 نوفمبر وتضم 38 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 120 فنان و5 جلسات علمية بمشاركة 61 باحث ومقرر وصاحب تجربة من 18 دولة عربية وأجنبية هى مصر، سوريا، المغرب، لبنان، الامارات، الاردن، تونس، سلطنة عمان , ليبيا , العراق , البحرين , الكويت , فلسطين , السودان , الجزائر , السعودية , أمريكا , المانيا . وتقام على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة ( النافورة ، الكبير ، الصغير ، معهد الموسيقى العربية ، الجمهورية ) ، مسرح سيد درويش ( اوبرا الاسكندرية ) ومسرح اوبرا دمنهور .

ويناقش المؤتمر العلمى هذا العام موضوع الموسيقى العربية تنوع وثراء من خلال 4 محاور هى الموسيقى العربية التقليدية وتنوع روافدها الثقافية، الأغنية العربية المعاصرة .. مصادر موسيقية متنوعة، الموسيقى الشعبية في العالم العربي .. تنوع ثقافي ثرى، الإبداع الموسيقى الفنى المعاصر واستلهام الموسيقى العربية في العالم العربي وخارجه.

بالاضافة الى المسابقة المصاحبة التى تضم ثلاثة اقسام الاول يحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص للغناء العربى للشباب من سن 18 حتى 40 عام وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بإجمالي 135 الف جنيه ويشترط على المتسابق اداء احد اعمال خالد الذكر سيد درويش واخر من اختياره.

اما القسم الثانى تم تخصيصه للعزف المرتجل على الات ( القانون، العود، الكمان، الناى، التشيللو ) واشترط ان يكون عمر المتقدم من 18 حتى 45 عام وان يقوم باداء ارتجال حر وتصل مجموع جوائزه الى 135 الف جنيه تمنح لثلاثة فائزين.

اما القسم الثالث خصص للتوزيع الموسيقى الاوركسترالى واتيح الاشتراك به لجميع الاعمار على ان يقوم المتسابق بتقديم توزيع اوركسترالى لاحدى مؤلفات الموسيقار سيد درويش وتم رصد مبلغ 120 الف جنيه كجائزة للعمل للفائز والذى يتم عزفه فى ختام الفعاليات، بالاضافة الى معرض لفنون الخط العربى للفنان خليفة الشيمى يقام فى الفترة من 20 حتى 30 اكتوبر.

وخلال حفل الافتتاح الذى يحتضنه مسرح النافورة تكرم الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس الاوبرا 14 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الموسيقار عمر خيرت ( مصر )، الملحن خالد بن حمد البوسعيدى ( سلطنة عمان )، المؤلف والمنتج الموسيقى ممدوح سيف ( السعودية )، المطرب فؤاد زبادى ( المغرب )، الموسيقار وسام خصاف ( العراق )، الدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية ( مصر )، الدكتورة انعام لبيب العميد الاسبق للمعهد العالى للموسيقى العربية ( مصر )، فنان الخط العربى الدكتور خليفة الشيمى ( مصر )، عازف العود حازم شاهين ( مصر ) ، عازف الكولة عبد الله حلمى ( مصر ) الموسيقار صلاح الشرنوبى ( مصر )، اسم المؤلف حسين السيد (مصر) , اسم المطرب والملحن احمد الحجار ( مصر ) , اسم الموسيقار على عثمان ( السودان ) .

يخرج حفل الافتتاح مهدى السيد ويتضمن مشاركة الموسيقار عمر خيرت بمعزوفة افتتاحية مصرية الى جانب فاصلا للاحتفال بمئوية الموسيقار سيد درويش بمصاحبة عازف الكمان احمد محمد درويش البحر حفيد خالد الذكر، يليه فاصلا للنجمة السورية اصالة بمصاحبة الكورال والاوركسترا بقيادة المايسترو هانى فرحات.

تشمل هذه الدورة فعاليات استثنائية بمناسبة مئوية معهد الموسيقى العربية حيث يتم تنظيم احتفالية كبري تبدأ في الخامسة مساء السبت 21 اكتوبر بساحة الاوبرا وتتنطلق بعدها إلي مبني المعهد الذي يشهد عدد من المظاهر الاحتفالية ويليها في السابعة مساءا عرض التجربة الفنية نزهة النفوس للفنانة نانسي منير وتتضمن استعراض لفن الغناء في القرن العشرين بالأصوات الأصلية ومصاحبة الاوركسترا

يشار أن الدورة 32 لمهرجان ومؤتمرالموسيقى العربية تتضمن 38 حفلا يحييها 120 فنان منهم 90 مطرب ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات اصالة.

( سوريا ) ، محيي صلاح ، احمد الوزيري ، احمد محسن ، انغام مصطفي , نهي حافظ ، احمد ابراهيم ، ندي غالب، محمد الخولي ، امير الرفاعي , كريم زيدان ، ايمن مصطفي ، مي فاروق , ياسر سليمان , رحاب عمر ، خالد سليم ، أحمد حسن,تامر نجاح , حسام صقر , طه حسين , أمنية سمير , احمد العمري ، علي الحجار ، محمد متولي ،ايناس عز الدين , غادة آدم ، نهاد فتحي ، اسماء كمال ، بتول بني ( سوريا) , اسماعيل صادق ، احمد عفت ، فرح الموجي ، ايمان عبد الغني ، هاني شاكر ، عبير نعمة ، سعيد عثمان ، مصطفي النجدي ، اميرة احمد ، مؤمن خليل ، رحاب مطاوع ، داليا عبد الوهاب ، أحمد جمال , حنان عصام ، حمزة نمرة , آيات فاروق ، محمد حسن ، احمد عصام ، سامح منير , هند النحاس ، سارة زكي ، محمد الطوخي ، ابراهيم فاروق , مدحت صالح ، آية عبد الله ، منار سمير ، اجفان ، نداء شرارة ( الاردن ) , مروة ناجي ، احمد صبري ، اسلام رفعت ، رضوي سعيد ، مازن دراز ، تامر عبد النبي ، وعد البحري ( سوريا ) , يحيي عبد الحليم ، كنزي ، كارمن سليمان ، تامر عاشور ، ريم حمدي , ريم كمال ، احمد سعيد ، مي حسن ، حسام حسني ، السيد وهب الله ، الاء ايوب ، مصطفي سعد ، ياسر سعيد ، مروة حمدي , دعاء رجب , ايمان باقي ( سوريا ) ، ريهام عبد الحكيم ، وليد حيدر ، محمد طارق ,صابرين النجيلي ,اشرف وليد , سمية وجدي , أميمة طالب (تونس) , أحمد سعد , فؤاد زبادي ( المغرب )، انغام .

10 عازفين سوليست هم : عمر خيرت ( بيانو )، احمد محمد درويش البحر

( كمان)، محمد ظهير(كمان) , الطفل احمد ( الامارات ) ( بيانو ) ،ايهاب صبحي (كمان) ,ماجد سرور ( قانون)، مدثر ابو الوفا ( عود ) , تيريو يحيي مهدي (تشيللو) حازم شاهين(عود) سعيد كمال ( كمان).

كما تشارك 9 فرق هى : الموسيقي العربية للتراث، اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغاء العربى، الانشاد الديني ، القومية العربية للموسيقى، عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، ام كلثوم للموسيقى العربية ، الاوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية ، الفرقة السلطانية الاولي للموسيقي والفنون الشعبية ,كنوز اضافة الى عدد من المجموعات الموسيقية.

إلى جانب 20 قائد للفرق وهم هاني فرحات ، فاروق البابلي ، محب فؤاد ، محمد الموجي ، يحيي الموجي ، عمر فرحات ، حازم القصبجي ، هشام جبر ، سليم سحاب ، احمد عامر ، مصطفي حلمي ، احمد عويضة ، محمد عبد الستار , ناير ناجي ، ايهاب عبد الحميد ، صلاح غباشي ، امير عبد المجيد، محمود عثمان ، حسن شرارة , ماجد سرور.

كما يشارك في المؤلمر العلمي 61 شخصية منهم 46 باحث و 10 مقررين لإدارة الجلسات و 5 مبدعين لتجارب فنية .

ـ اما الباحثين هم عبد العزيز بن عبد الجليل (المغرب )، أحمد عبد الله دعوب (ليبيا) ، الدكتور محمد غوانمة (الاردن ) ، الدكتور عدنان خلف ساهي (العراق) ، الدكتور محمد أحمد جمال (البحرين) ، الدكتور فيصل خليفة العربيد (الكويت) ، ناصر محمد الناعبي (عمان ) ، ليلى خليل ( لبنان) ، الدكتور حبيب ظاهر العباس (مصر ) ، الدكتور معتصم عديلة (فلسطين) ، الدكتورة أحلام أكبر (الكويت ) ، الدكتور محمد واصف (الاردن) ، الدكتور محمد جاسم محمد حسن جمال (الكويت)، الدكتور خالد القلاف (الكويت) ، الدكتورة مها العربي (مصر ) ، الدكتور محمد سيف الدين علي التجاني (السودان) ، الدكتور أحمد عبد الحميد عبد الخالق (الكويت ) ، دكتور الاب يوسف طنوس (لبنان) ، الدكتور نبيل عبد العزيز (المغرب) ، الدكتور نبيل الدراس (الاردن) ، الدكتور عماد الغدامسي (تونس )، الدكتورة ميليسا سكوت (امريكا )، الدكتور وسيم عبد المنصف (تونس) ،محسن عبد الملك (تونس)، الاستاذ فريد بن عمر ( تونس) ، الاستاذ كيرا واتس (امريكا )، الدكتور احمد الواصل (السعودية)، الدكتور ميشال شمالي (لبنان)، الدكتور اشرف عبدالرحمن (مصر)، الدكتور عبد المنعم بن حامد (ليبيا)، هبه محمد معين ترجمان (سوريا)، الدكتور محمد المصمودي (تونس)، حاج محمد الحبيب (الجزائر ) ، الدكتور لواتي فاطمة (الجزائر )، الدكتور مروان فوزي (مصر)، الدكتور حلمي بنصير (تونس ) ، الدكتور هاني يونس سليم الخطيب (الاردن) ، الدكتور عصام الجودر (البحرين) ، الدكتور كمال يوسف (السودان) ، وجدى أبو ذياب (لبنان) ، الدكتور بديع الحاج (لبنان) ، الدكتور بلال الشيخ (مصر) ، طارق سالم العسكر (الكويت) ، رعد نائل الزبن (الأردن) ، الدكتور إيهاب صبرى (مصر) ، الدكتورة ثناء الحلوة (لبنان) ،

-و مقرروا الجلسات هم الدكتورة رشا طموم ، الدكتور عصام الملاح (مصر /المانيا ) ، الدكتور محمد شبانة (مصر ) ، الاب طنوس يوسف طنوس (لبنان ) ، الدكتور هشام شرف (العراق) ، الدكتور كفاح فاخوري (لبنان) ، عبد العزيز بن عبد الجليل (المغرب ) ، شيرين عبد اللطيف (مصر ) ، الدكتور كمال يوسف ( السودان ) ، الدكتور نبيل الدراس (مصر ).

ـ يصاحب المؤتمر العلمى استعراض لعدد 5 من التجارب الفنية المتنوعة تقام على التوالى نزهة النفوس لـ نانسى منير ( مصر ) فى السابعة مساء السبت 21 اكتوبر علي معهد الموسيقي العربية ، وعلي المسرح الصغير غناء اكابيلا لتراث الموسيقى الغربية بشكل بوليفونى لـ الدكتور نبيل عبد العزيز ( المغرب ) فى السادسة مساء الاحد 22 اكتوبر، بيت الموسيقى النجدة الشعبية لـ الدكتور هياف ياسين ومنى زريق ( لبنان ) فى السادسة مساء الاثنين 23 اكتوبر، موسيقى الطرب فى عصر الذكاء الاصطناعى الدكتور فادى غوانمة ( الاردن ) فى الخامسة مساء الثلاثاء 24 اكتوبر، الجيتار بين الموسيقى العربية وموسيقى الفلامنجو لـ على خطاب ( مصر ) فى السادسة مساء الاربعاء 25 اكتوبر.