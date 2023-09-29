سامح الصريطي يفتح قلبه لـ"واحد من الناس".. الإثنين

يحل الفنان سامح الصريطي وابنته إبتهال، ضيوفًا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس"، يوم الإثنين على شاشة قناة الحياة .

ومقرر أن يكشف سامح الصريطي العديد من الأسرار الفنية والشخصية، وتفاصيل حياته مع ابنته إبتهال، إضافة إلى أعماله الفنية القادمة.

سامح الصريطي وابنته إبتهال

وكان الفنان سامح الصريطي، كُرم من مهرجان جرش ضمن فعاليات دورته الأخيرة الـ 37، وذلك داخل المركز الثقافي الملكي بحضور دكتورة هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية، ووزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني ووزير الثقافة اللبناني القاضي محمد وسام مرتضى.

سامح الصريطي وابنته إبتهال

معلومات عن الفنان سامح الصريطي

ممثل مصري، حصل على البكالوريوس في التجارة، عمل بمسارح الدولة كعضو فى فرقة (أنغام الشباب) بالمسرح الغنائي، كما مارس الغناء، وعمل فى التلفزيون والسينما بجوار عمله في المسرح. من مسرحياته (الحب بعد المداولة، عطشان ياصبايا، تذكرة للجنة، زي ما تحب، نجوم الظهر، عالم كورة كورة، شغل أراجوزات، أحلام الفرسان، ذات الهمة)، ومن مسلسلاته (رمضان والناس، هي والمستحيل، حتى لا يختنق الحب، ليالى الحلمية، أميرة في عابدين، يتربى في عزو)، ومن أفلامه (ملاكي إسكندرية، خيانة مشروعة، الرهينة، شارع 18، حين ميسرة).