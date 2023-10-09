انطلاق أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع المخلفات بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، انطلاق أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع المخلفات ونواتج التطهير بمركز ومدينة الجمالية وذلك بمشاركة عدد 9 وحدات محلية ومعدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 1200 طن مخلفات صلبة من كل المناطق بنطاق مدينة والقرى التابعة لرئاسة مركز الجمالية في أول أيام عمل للحملة والتخلص الآمن منها..

ومن جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة أنه بالتنسيق مع المحاسب نادر محي الدين رئيس مركز ومدينة الجمالية والسادة رؤساء الوحدات المحلية المشاركة شملت مراكز، المطرية المنزلة الكردي وبلقاس ودكرنس ومنية النصر وبني عبيد محلة الدمنة وميت سلسيل حيث تستمر الحملة بمعاونه معدات النظافة ما بين سيارات حمولة 20 طنا و10 أطنان لوادر وذلك بمشاركة جهاز النظافة والتجميل وإشراف المهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل.

حيث شمل العمل رفع المخلفات بنطاق مركز ومدينة الجمالية والقرى التابعة حيث تم البدء في رفع تراكمات القمامة البلدية والمخلفات الصلبة ونواتج التطهير من ترعة ليسا الجمالية ورفع ناتج تطهير من على حرم البحر الصغير بمدخل الجمالية ناحية البصراط.

جدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية" حرصا على المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كل القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن..