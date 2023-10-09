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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنريكي يعلق على مستوى مبابي مع باريس سان جيرمان

مبابي
مبابي

علق الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، على المستويات التي يقدمها كيليان مبابي، خلال الفترة الماضية.

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وأكد إنريكي أن مبابي لم يسجل خلال مواجهة رين والتي انتهت بفوز البي أس جي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لكنه نجح في تقديم أداء كبير وقوي.

تصريحات إنريكي 

تحدث إنريكي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة رين، حيث قال: "كيليان مبابي لم يحرز أهداف، لكنه يؤدي بمستوى عال منذ بداية الموسم".

وتابع: "مبابي ينجح في القيام بأمور جيدة مثل التمريرات وصناعة الفرص، ولديه بصمة مؤثرة في المهام الدفاعية والهجومية".

وأردف: "بالطبع غريب عدم تسجيل مبابي في المباريات الأخيرة، وهو أمر نادر وغريب، ولكني راض تماما عن أدائه".

بينما علق على فوز الفريق الباريسي، فقال: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد في أول 25 دقيقة، المنافس كان أفضل، وخلق بعض الفرص".

وأتم المدرب الإسباني تصريحاته: "خلال المواجهة سيطرنا تماما، كنا نهاجم بـ 11 لاعبًا وندافع بنفس العدد، وهو التوازن الذي أسعى إليه في كل المباريات".

وكان مبابي قد عجز التسجيل خلال أخر 4 مباريات، على الرغم من تصدره بقائمة هدافي الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي بـ8 أهداف في مختلف المسابقات.      

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