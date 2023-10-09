عماد النحاس: خبرات الأهلي حسمت مباراة الإسماعيلي

نجح النادي الأهلي الفوز على نظيره الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الجيش برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز .

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كشف عماد النحاس نجم كرة القدم المصرية السابق في تصريحات إذاعية ، أن النادي الأهلي يملك مدير فني قوي وهو مارسيل كولر الذي طور عدد كبير من لاعبي المارد الأحمر، وأصبح الفريق الأن يملك العديد من الحلول في الملعب.

أكد عماد النحاس فى تصريحات عبر برنامج في الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء اليوم الاثنين :" مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي كانت رائعة، وخبرات المارد الأحمر حسمت اللقاء بشكل ، وأصبح الأن النادي الأهلي يملك عدد كبير من اللاعبين في كل مركز، وكل ذلك يعود لمارسيل كولر المدير الفني للفريق، الذي طور العديد من اللاعبين

أتم تصريحاتة :" كولر طور من اللاعبين وذلك ظاهر للجميع، وآخرهم أحمد كوكا لاعب الوسط الذي انضم للمنتخب بعد التألق والمشاركة الفترة الأخيرة".