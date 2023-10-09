بني سويف تستضيف بطولة الجمهورية لكرة الهدف للمكفوفين

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اللواء حازم عزت السكرتير العام بعقد اجتماعًا تحضيرياً لمناقشة الاستعدادات اللازمة لاستضافة بني سويف لبطولة الجمهورية لكرة الهدف للمكفوفين، خلال أكتوبر الجاري بمشاركة 4 محافظات.

حيث حضر الاجتماع هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم سيد سعد مدير إدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة، الدكتورة إنجى حسن وكيل وزارة التضامن دعاء هلال مدير منطقة كوم أبوراضي الصناعية.

وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات والخطوات المطلوبة لتنظيم البطولة"تحت رعاية المحافظ على مدار يومي 19 و20 أكتوبر الجاري ومناقشة المهام والتكليفات الخاصة بكل جهة من الجهات المشتركة في التنظيم، والخاصة بتوفير التيسيرات والدعم اللازمين لاستضافة البطولة من حيث الاستضافة والإعاشة والانتقالات والاتفاق على مكان إقامة البطولة بإحدى المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظات.

حيث أكد السكرتير العام على توجيهات المحافظ د محمد هاني غنيم"بتضافر جهود كافة الجهات والتنسيق لتسهيل إقامة البطولة، لاسيما أن بني سويف سبق وأن فازت بلقب بطل كأس مصر لكرة الهدف أكثر من مرة،ولديها من الإنشاءات والملاعب والكوادر التي تؤهلها لتنظيم واستضافة مختلف البطولات والمسابقات الرياضية المحلية.