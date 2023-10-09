هاني سلامة يعلن عن "الذنب"

يستعد النجم هاني سلامة خلال الفترة المقبلة لتصوير مسلسل جديد بعنوان مبدئي "الذنب" ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات قريبًا.

وعلمت بوابة الوفد، بتفاصيل شخصية الفنان هاني سلامة، حيث يظهر سلامة في مسلسله الجديد "الذنب" بدور دكتور نفسي بمستشفى للأمراض النفسية والعقلية، ومن المقرر بدء التصوير في الأيام المقبلة.

ومسلسل الذنب يشارك في بطولته بجانب النجم هاني سلامة، عدد من النجوم أبرزهم درة، ماجد المصري، محمد القس، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي، سيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق، ومكون من 10 حلقات.

ومن ناحية أخرى، غاب سلامة عن الموسم الرمضاني الماضي 2023، بعدما تأجل مسلسله 11 سبتمبر، من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج شركة فنون مصر لـ ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

وشارك هاني في الموسم الرمضاني الماضي 2022، من خلال مسلسل ملف سري، والذي حقق مشاهدات عالية، وشارك في بطولته ماجد المصري، إدوارد، عائشة بن أحمد، مادلين طبر، نضال الشافعي، دنيا عبدالعزيز، إيهاب فهمي، وغيرهم، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

كما توقف التحضير لفيلمه الحاكم، الذي كان من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة الماضية وتشاركه بطولته مي عمر، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.