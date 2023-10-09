بنفس الجاكيت درة وكارن وازن يتألقان بتوقيع برادا، أيهما أجمل؟

تنجذب النجمة درة زروق للأزياء الراقية المفعمة بالرقي والأناقة في آن واحد، هذا ما جعلها تتصدر مجلات الموضة العالمية لتتنافس بثبات وجذابية مع نجمات هوليود وعارضات الأزياء العالميات، وهذا ما فعلته في أحدث ظهور لها بإطلالتها الشتوية الجذابة.

وظهرت درة زروق بإطلالة شتوية هادئة، حيث ارتدت جاكيت قصير باللون الكاكي من علامة برادا، جاء بتصميم أوفر سايز ونسقته مع شورت قصير باللون الأسود وجوارب طويلة شفافة، ونظارة شمسية سوداء، ولإكمال أناقتها اختارت حقيبةPrada Arqué باللون البني الداكن.

وبدت كارن وازن بنفس الإطلالة لتتألق بالعلامة الشهيرة برادا لتخطف الأضواء نحو أناقتها بخطى عارضات الأزياء والمعنيين بالموضة، حيث ارتدت بنفس الجاكيت من برادا، ونسقت عليه ميني جيب قصيرة بنفس لون الجاكيت، مع شراب طويلة شفافة باللون الأسود مع توب بنفس لون الجوارب.

وتعد كارن وازن إحدى المدونات المشهورات التي حظيت بإهتمام كبير من قبل الناس، وقد أطلقت ماركة للنظارات خلال مسيرتها وتعتقد أنه عندما تقدم شيئاً حقيقياً للمتابعين عندها سيشعرون بك وستستطيع أن تقدم لهم شيئاً يثقون به وبالتالي يمكنك النجاح بالعمل وخصوصاً في مجالها.

وتهتم درة زروق كثيرًا بعالم الموضة لذا اطلقت خط انتاج خاص بها يتنافس العلامات التجارية الشهيرة منذ سنوات.

وكان مسلسل الأجهر آخر الأعمال الدرامية لنجمة درة، مع النجم أحمد سعد وناهد السباعي وسارة سلامة، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2023، لاقي إعجاب الجمهور.

درة زروق

درة إبراهيم زروق من مواليد 13 يناير 1980، المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر

عن حياتها

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).