جامعة الفيوم تحتفل بتخريج دفعة "طب الأسنان 2022 "

شهدت الدكتورة لمياء إبراهيم، القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان فى جامعة الفيوم، فعاليات حفل خريجي دفعة ٢٠٢٢ بكلية طب الأسنان وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر الاحتفالية الدكتور علاء العشيري، نقيب أطباء الأسنان بالفيوم، والدكتور نيروز عبدالفتاح، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها القرشي، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة الشيماء أحمد، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب وأولياء الأمور، وذلك اليوم الإثنين بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

رحلة الكفاح ..

أشارت الدكتورة لمياء إبراهيم أن التخرج هو البداية الحقيقية لرحلة الكفاح لبناء أنفسهم ومستقبلهم، وأكدت أن جهودنا المبذولة طوال السنوات السابقة ليست فقط من أجل التخرج ولكن تعد بداية للحياة العملية.

وأوصت الطلاب بأن يتذكروا دائمًا خلال خطوات رحلتهم أنهم مرآة لكلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، كما عبرت عن فخرها بأبنائها الخريجين الذين حصدوا مراكز متقدمة في كافة المسابقات التي شاركوا فيها على مستوى الجامعات المصرية.

كما تقدم الدكتور وائل طوبار بتحية إعزاز وتقدير لأولياء الأمور على دعمهم الدائم والمستمر لأبنائهم طوال حياتهم وفترات دراستهم المختلفة، وأوضح أن تنظيم تلك الاحتفالية هو تكليل لتعبهم بالنجاح والفرح.

وخلال الحفل قام الدكتور علاء العشيري بإلقاء قسم أطباء الأسنان وقام الخريجون بترديده خلفه، كما أشاد بالجهود المبذولة التي تقدمها إدارة الكلية للطلاب، وأثنى على اقتناص الطلاب للمراكز الأولى في مختلف المسابقات التي أقيمت على مستوى كليات طب الأسنان بمصر.

وفي ختام الحفل تم تكريم وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام بالكلية، كما تم تكريم الخريجين الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات، بالإضافة إلى تكريم ٤١ من الخريجين وإهدائهم درع الكلية.

ومن جهه أخرى شهد الدكتور طارق عبدالوهاب، عميد كلية الآداب بالفيوم، والدكتور هاني أبو العلا، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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