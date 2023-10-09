الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

"قومي المرأة" يطلق لأول مرة برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة بجنوب سيناء

القومى للمرأة
القومى للمرأة

فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، انطلقت فعاليات برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف، بمحافظة جنوب سيناء.

 ويستمر خلال الفترة من ٧ إلى ١٢ أكتوبر 2023.

ومن المقرر تنفيذ العديد من الندوات بأحياء السلام والمنشية القديمة وقرية الجبيل والوادى وحى الدبش وتوشكى ومديرية الزراعة، وسوف تتناول الندوات موضوعات المشورة قبل الزواج والتغذية والحمل، والولادة والرضاعة، والنمو والتطور، والدمج والاعاقة، والتنشئة المتوازنة والتربية الايجابية.

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الجريدة الورقية