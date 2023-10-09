"قومي المرأة" يطلق لأول مرة برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة بجنوب سيناء

فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، انطلقت فعاليات برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف، بمحافظة جنوب سيناء.

ويستمر خلال الفترة من ٧ إلى ١٢ أكتوبر 2023.

ومن المقرر تنفيذ العديد من الندوات بأحياء السلام والمنشية القديمة وقرية الجبيل والوادى وحى الدبش وتوشكى ومديرية الزراعة، وسوف تتناول الندوات موضوعات المشورة قبل الزواج والتغذية والحمل، والولادة والرضاعة، والنمو والتطور، والدمج والاعاقة، والتنشئة المتوازنة والتربية الايجابية.

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