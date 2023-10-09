الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

التشكيل المثالي للجولة التاسعة من الدوري السعودي

الدوري السعودي
الدوري السعودي

أعلنت اليوم الإثنين ، رابطة دوري روشن السعودي، التشكيل المثالي بعد انتهاء منافسات الجولة التاسعة من البطولة المحلية.
 

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وشهد التشكيل أفضلية للاعبي الهلال بالنسبة الأكبر من اللاعبين ، بالإضافة إلى تواجد الثنائي المغربي رومان سايس و جواد الياميق.

وجاء التشكيل المثالي للجولة كما يلي :

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش (الخليج)
الدفاع: إياجو سانتوس (الشباب)، جواد الياميق (الوحدة)، رومان سايس (الشباب)، فهد الحربي (الفتح).
الوسط: ميشايل ديلجادو (الهلال)، سافيتش (الهلال)، ألفارو ميدران (التعاون)، سالم الدوسري (الهلال).
خط الهجوم: ميتروفيتش (الهلال)، سيساي (ضمك).

ميسي في دائرة اهتمامات السعودية مجددًا

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي إلى الظهور مجددًا في  اهتمامات أندية السعودية مجددًا خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.
وأكدت صحيفة أس الإسبانية إلى أن ميسي يعاني من حالة إحباط كبيرة بعد عدم تأهل فريقه الأمريكي إلى التصفيات النهائية من الدوري الأمريكي ، وهو ما سيقلص عدد مباريات اللاعب الأرجنتيني خلال الموسم الواحد.
وواصلت ، ميسي سيظهر بقوة مجددًا في السعودية خلال يناير المقبل ، بعد استقطاب كبار نجوم العالم ، أندية المملكة من الآن تحاول تكثيف مفاوضاتها مع ممثلي ميسي لضمه الشتاء المقبل.

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