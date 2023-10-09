إثيوبيا.. الأورومو يحتفلون بمهرجان إريتشا

يتدفق عشرات الآلاف من الأورومو إلى بحيرة تبعد حوالي 50 كيلومترا عن أديس أبابا للاحتفال بمهرجان إيريتشا، وهو مهرجان ديني وثقافي قديم، ولكنه أيضا لوحة صوتية للهوية والمطالب السياسية التي طالما خنقت منذ فترة طويلة.

تجمع مد أبيض من الفساتين أو السترات أو الأزياء ، غالبا ما يتم تزيينه بألوان علم أورومو بالأبيض والأسود ، والأطفال والنساء والرجال من جميع الأعمار، سيرا على الأقدام ، إلى بحيرة هورا أرسادي ، المركز السنوي لهذا الاحتفال، وتقع في منطقة بيشوفتو.

يمثل الأورومو حوالي ثلث سكان إثيوبيا البالغ عددهم حوالي 120 مليون نسمة، وهم أكبر شعب في إثيوبيا البالغ عددهم حوالي 80 نسمة.

"إيريشا احتفال تقليدي وثقافي مهم لشعب أورومو" يوضح سابكبار جيزو ، 35 عاما ، صاحب شركة صغيرة ، "يأتي الأورومو إلى البحيرة لتقديم الشكر إلى واكا"، مصدر حياة ألوهية الأجداد ، "لنهاية موسم الأمطار ووصول الربيع.

وينقسم الأورومو بالتساوي تقريبا بين المسيحيين والمسلمين، يشير الكثيرون عادة إلى الله باسم Waaqa ولا يزال البعض يمارس Waaqueffannaa ، عبادة Waaqa.

وقد رافق الواقفنا الصحوة لمدة ثلاثة عقود من مطالبات هوية الأورومو، الذين كانت ثقافتهم وتقاليدهم مضطهدة منذ فترة طويلة في إثيوبيا الحديثة، التي توحدت في القرن 19 من خلال فتوحات الأباطرة المسيحيين من سلالة سليمان، مدعيا أنهم ورثة الملك سليمان وملكة سبأ.

توج الإمبراطور منليك وخلفاؤه في عام 1889 ، وفرضوا تدريجيا اللغة والثقافة الأمهرية كنموذج وطني إثيوبي ، وحرموا الأورومو من تقاليدهم، التأريخ الرسمي في ذلك الوقت يجعل الأورومو "البرابرة" متحضرين.

نظام ديرغ العسكري الماركسي، الذي أطاح بالإمبراطور هيلا سيلاسي في عام 1974، أسكت بدوره مطالبهم الثقافية إلى حد كبير.

بعد حظره لفترة طويلة ، عاد الاحتفال بإيريشا إلى الظهور في نهاية تسعينيات القرن العشرين ، بعد أن ضمن النظام الفيدرالي الجديد الذي حل محل المجلس ، من خلال دستور عام 1994 ، حق القوميات التي تشكل إثيوبيا في "تعزيز ثقافتهم" ، مع تقييد حرية التعبير إلى حد كبير.

- "قوتنا" -

تتذكر تولا ميشا، 52 عاما، التي ترتدي قبعة بيضاء وبدلة مزينة بربطة عنق بألوان الأورومو، عودة احتفالات إيريشا الأولى، بعد سقوط المجلس في عام 1991: «في البداية، كان هناك بضع مئات منا، والآن نحن موجودون بالأرقام، وهذا يجعلني فخورا». ويؤكد: «إيريشا هي قبضتنا، إنها تمثل قوتنا».

"دفعت الأجيال السابقة ثمنا باهظا حتى يتمكن جيلنا من المجيء إلى هنا للاحتفال" إيريتشا، تتذكر سابكيبا جيزو.

بالنسبة لكيا تاديسا، وهي موظفة في منظمة غير حكومية تبلغ من العمر 24 عاما، فإن "إيريشا حدث ثقافي، ليس له شيء" عن السياسة، حتى لو حاول البعض "تحويل رسالته".

من إحدى المجموعات ، انفجرت الرسائل السياسية فجأة: "العديد من الأورومو مسجونون! نحن مهمشون! سنحترم حقوقنا! نحن نحترم الحكومة لكن هذا لا يعني أننا ضعفاء".

وتطالب الشعارات أيضا بإنهاء الصراع الذي يجتاح ولاية أوروميا الإقليمية التي تقع مناطق واسعة منها في أيدي الجماعات المسلحة بين التمرد المناهض للحكومة واللصوصية ومسرح المذابح العرقية.

منذ وصول أبي أحمد إلى السلطة في عام 2018، أورومو من خلال والده، هو أحد هؤلاء الذين حكموا إثيوبيا لأول مرة، لكن شعبيته انخفضت حتى أن أوروميا والعديد من الأورومو يكافحون لإخفاء خيبة أملهم، في كثير من الأحيان من خلال عبارات دقيقة ، لأننا نتجنب التحدث علنا عن السياسة في إثيوبيا.

"لا تزال العديد من مشاكل شعب أورومو متجاهلة وليس فقط القضايا الثقافية" ، ينزلق السيد سابكبا.

قال أبابا كورسا، محاسب يبلغ من العمر 30 عاما، «كل هذا لم يعط لنا مجانا، سفك الكثيرون دمائهم وحتى اليوم لا تؤخذ العديد من القضايا في الاعتبار. ومع ذلك، فهو أفضل قليلا، يمكننا المجيء إلى هنا والاحتفال بثقافتنا بحرية».