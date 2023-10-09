اقتصادي: قرار تعليق الرسوم الجمركية يعيد عجلة الإنتاج بالمصانع

قال الدكتور أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تعليق الرسوم الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، يأتي في الإطار العام للأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها العالم وبطبيعة الحال مصر أيضًا.

وأضاف سمير في تصريحه لـ"الوفد"، أن الدولة المصرية تقوم بالعديد من الإجراءات لتقليل الضغط على قطاع الصناعة، منها مستلزمات الإنتاج التي كانت تقف لفترات طويلة بسبب الرسوم الجمركية، وبالتالي فإن هذا القرار يساهم في عودة العمل في المصانع وإعادة عجلة الإنتاج من جديد.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن هذا القرار سينعكس على الأسعار في الأسواق وأيضًا يكون له انعكاس سريع على إعادة تشتغيل المصانع وجميعها في صالح الاقتصاد المصري.

تخفيض أسعار 7 سلع أساسية

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاتفاق على تخفيض أسعار 7 سلع أساسية، هي السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان والجبن، والمكرونة، بنسبة تتراوح من 15 لـ 25%.