عيادات التأمين الصحي.. طريقة وأرقام الحجز الإلكتروني

حجزعيادات التأمين الصحي.. تقدم وزارة الصحة والسكان، تفعيل نظام حجز موعد إلكتروني للمنتفع بخدمات التأمين الصحي وفقًا للتخصصات المختلفة، في إطار المساهمة في منع التكدس والزحام بالعيادات، مشيرة الى ربط الأرشيف بالحجز الإلكتروني بعدد من العيادات التابعة لهيئة التأمين الصحي والتي وصلت الى 24 عيادة.

ويعد التأمين الصحي من أهم الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث يساعدهم على الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها عند الحاجة، وتوفر الهيئة العامة للتأمين الصحي إمكانية حجز عيادات التأمين الصحي إلكترونيًا، وذلك تسهيلًا على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد.

وتستعرض " بوابة الوفد " في هذا التقرير طريقة حجز الإلكتروني لعيادات التأمين الصحي وجاءت على النحو التالي:

طريقة الحجز الإلكتروني لعيادات التأمين الصحي

تصفح موقع التأمين الصحي الموجود في الرابط التالي :

http://www.hio.gov.eg/Ar/Pages/default.aspx

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

الدخول على الأيقونة الخاصة بالانتفاع من التأمين الصحي.

ستظهر بيانات المواطن الراغب في حجز إلكتروني لعيادات التأمين الصحي.

ظهور الرقم التأميني للمريض.

بعد ذلك يتم اختيار تاريخ الكشف الطبي والمستشفى المحددة لإجراء الفحص والطبيب المكلف بالفحص الطبي.

أرقام لحجز عيادات التأمين الصحي

تقدم وزارة الصحة والسكان أرقام محددة لحجز موعد كشف طبي لعيادات التأمين الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وهم الرقم 0225743324، أو الرقم 0225754226 لمدة ساعتين بشكل يومي من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السادسة مساء.

وعلى الراغب في حجز موعد، أن يقوم بالاتصال وادخال بياناته وسيتم الحصول على موعد للكشف الطبي والمكان من خلال رسالة نصية تقوم الوزارة بإرسالها على الهاتف، مؤكدة ضرورة إملاء الرقم الخاص بالهاتف بشكل صحيح والبيانات المتعلقة بالراغب في حجز موعد صحيحة كاملة لضمان تقديم الخدمة الصحية بشكل كامل.