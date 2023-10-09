اتفاق الحكومة والقطاع الخاص على خفض أسعار السلع وتعليق رسوم منتجات الإنتاج

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سلسلة من القرارات لخفض الأسعار بالاتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص وذلك لخفض معدلات التضخم فى الاسعار بالسوق المحلية، وخفض الأسعار بنسبة تتراوح من 15 إلى 25 % وبدء التطبيق اعتبارا من يوم السبت القادم.

وتضمنت القرارات تقديم تسهيلات لمستلزمات الانتاج حيث سيوقع رئيس الوزراء قرار على إلغاء بعض الرسوم على الجمارك والضرائب لخفض السلع وتخفيض أسعار 7 مجموعات سلع أساسية من بينها الزيوت والسكر والفول العدس الأرز ومنتجات الالبان والبيض والمكرونة ومراجعة الاسعار دوريا لتخفيضها.

إعفاء رسوم مستلزمات الانتاج للمصنعين لمدة 6 شهور

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم إعفاء رسوم مستلزمات الانتاج للمصنعين لمدة 6 شهور، وأن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هى مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.



وتابع رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة تحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على كيفية السيطرة على الأسعار لخفض معدلات التضخم الفترة القادمة

