التفاصيل الكاملة لـ قصة فيلم حياة مايكل جاكسون

كشفت الشركة العالمية للأنتاج "Universal" على حصولها على الحقوق الدولية لفيلم سينمائي جديد يتناول السيرة الذاتية للمغني العالمي مايكل جاكسون، سيحمل عنوان "Michael"، من إخراج أنطوان فوكوا.

ووقررت الشركة أن يجسد بطولةَ الفيلم هو ابن شقيق ملك البوب مايكل جاكسون، جعفر جاكسون، مجسداً شخصية مايكل جاكسون خلال أحداث الفيلم، الذي يسرد حياة المغني الأشهر في العالم؛ وفقاً لـ"Hollywood Reporter".

كما كشف عضومن الشركة المنتجة للفيلم ،خلال تصريحات صحفية سابقة،أن مسيرة الفنان مايكل جاكسون امتدت لفترة طويلة، لتصبح علامة فارقة في تاريخ الموسيقى العالمية، مؤكد سعادته بأنه يشارك مع شركة Universal لتقديم سيرة الفنان مايكل جاكسون برؤية جديدة.. ومن المقرر أن يبدأ العمل على الفيلم فور انتهاء إضراب هوليوود.

وفي بداية العام وتحديدا في يناير الماضي أعلنت إدارة استوديو "لايونزجيت" أنه وقع الاختيار على جعفر جاكسون، والذي يبلغ من العمر 26 عاماً، وهو نجل شقيق الفنان الراحل مايكل جاكسون، لتجسيد شخصية عمه في فيلم السيرة الذاتية.. وأضاف الأستديو خلال بيان، أن جعفر عليه مهمة استكشاف الرجل المعقد الذي أصبح "ملك البوب" وأحد أشهر الشخصيات في العالم.

مايكل جاكسون و جعفر جاكسون

كما أوضح البيان، أن الفيلم سيتناول جميع جوانب حياة مايكل جاكسون وأبرز عروضه الفنية، والتي وضعته على طريق النجاح ليُصبح أيقونة في عالم الموسيقى.. وقال مخرج الفيلم أنطوان فوكوا، إن جعفر جاكسون لديه قدرة فطرية على تجسيد شخصية عمه.. فيما قال المنتج جراهام كينغ خلال بيان صحفي: "كان من الواضح أنه الشخص الوحيد المؤهل للقيام بهذا الدور".

يذكر أن خلال الأعوام الماضية قد تم تقديم مسرحية موسيقية بعنوان: "MJ the Musical" على مسرح برودواي في الولايات المتحدة الأميركية، تناولت السيرة الذاتية للفنان العالمي مايكل جاكسون ونجاحاته على مدار سنوات، في تقديم موسيقاه المميزة والمختلفة.