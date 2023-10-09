قضايا المرأة تطلق مبادرة "كوني الأقوى"

أطلقت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ظهر اليوم الإثنين الموافق ٩ أكتوبر الجاري ، مبادرة "كونى الأقوي" وذلك فى إطار مشروع تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية، وبدات المبادرة اليوم بتقديم ندوة توعوية بمناسبة شهر التوعية - شهر أكتوبر الوردي- بمرض سرطان الثدي،" لرفع الوعي بأهمية دعم بطلات سرطان الثدي، وذلك فى إطار عمل برنامج الحقوق الصحية والإنجابية، وبالتعاون مع مؤسسة كيان مصر للتنمية، وتعمل المبادرة على رفع الوعي لدى السيدات والفتيات بكيفية إجراء الفحص الذاتي والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي.

وتحدث خلال الندوة الدكتور حسين الجندي استشاري الأورام وأمراض الدم بمعهد ناصر والمعهد القومي للأورام، حول أسباب الإصابة بمرض سرطان الثدي وأهمية الاكتشاف والتدخل المبكر بمجرد ظهور أى عرض او شيء مختلف بالثدي.

وكما تحدثت سحر شعبان- مديرة مؤسسة كيان مصر للتنميه والتدريب، حول أهمية الدعم النفسي والاجتماعي لمريضة سرطان الثدي من قبل الأسرة والأصدقاء والمحيطين بها.

وتحدثت سحر شعبان ايضا، عن تجربتها الشخصية مع مرض سرطان الثدي وكيف تخطت الصعوبات ومراحل العلاج المختلفة حتى تماثلت للشفاء.

تجدر الإشارة إلي أن أكتوبر هو شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، وانطلقت هذه المبادرة العالمية للتوعية في أكتوبر عام ٢٠٠٦م، وتم اتخاذ اللون الزهري أو الوردي كشعار لها من أجل التوعية بمخاطر سرطان الثدي. وتهدف مبادرة شهر أكتوبر الوردي الى رفع الوعي والدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض