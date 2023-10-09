بسبب لهو الأطفال.. الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي مشاجرة شبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بالاستعلام بالحالة الصحية، للمصابين في مشاجرة منطقة عزبة رستم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، إثر حدوث مشاجرة بين طرفين، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص من كلا الطرفين، بجروح قطعية بالجسم ونزيف بالمخ لأحدهم، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، جرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، وتصرح لـ3 منهم بالخروج وحجز الثالث وتحويله لأحد المستشفيات بالقاهرة لخطورة حالته.

بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.. الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي مشاجرة شبرا الخيمة

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت السماع لأقوالهم، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب بالمستشفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرفين بمنطقة عزبة رستم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وحدوث إصابات.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تطورت لمشاجرة بين الطرفين، وتدخل ذوى كل منهم للدفاع عنه، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص من كلا الطرفين بجروح قطعية بمناطق متفرقة بالجسم، وإصابة أحدهم بنزيف داخلى بالمخ.

جرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، وتصرح لـ3 منهم بالخروج وحجز الثالث وتحويله لأحد المستشفيات بالقاهرة لخطورة حالته، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

في واقعة اخري ، القت مديرية أمن القليوبية، القبض على عصابة سرقة المساكن والمتاجر بأسلوب تسلق المنافذ وكسر الأقفال للأبواب، حيث اعترفوا بارتكاب 7 وقائع أخرى، وأرشدوا عن المسروقات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد بتلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين، بتعرض مساكنهم ومتاجرهم للسرقات عن طريق كسر الأقفال.

توصل فريق البحث، إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات 3 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب تسلق المنافذ وكسر أقفال الأبواب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع سرقات أخرى، كما أرشدوا عن المسروقات داخل مخزن خاص بأحدهم كائن بدائرة قسم شرطة أول العبور، وكذا ضبط تروسيكل بدون لوحات معدنية ملك متهم آخر والمستخدم في نقل المسروقات وتم استدعاء أصحاب البلاغات وتعرفوا على متعلقاتهم.