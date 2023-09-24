التموين تطرح لحوم مجمدة وسوادنية بأسعار مخفضة بـ 1350 منفذًا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، رفع معدلات ضخ اللحوم في منافذ الوزارة البالغ عددها 1350 منفذا على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهودها لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أنها طرحت لحوم مجمدة بسعر 170 جنيها للكيلو، وكذلك طرحت لحوم سودانية طازجة بسعر 220 جنيها للكيلو.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، ومواجهة ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق.

أسعار المواد الغذائية في معارض أهلا مدارس

وطرحت الوزارة أيضًا قائمة أسعار المواد الغذائية في معارض أهلا مدارس، والتي جاءت كالتالي: