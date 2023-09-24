الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

التموين تطرح لحوم مجمدة وسوادنية بأسعار مخفضة بـ 1350 منفذًا

لحوم مجمدة
لحوم مجمدة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، رفع معدلات ضخ اللحوم في منافذ الوزارة البالغ عددها 1350 منفذا على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهودها لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أنها طرحت لحوم مجمدة بسعر 170 جنيها للكيلو، وكذلك طرحت لحوم سودانية طازجة بسعر 220 جنيها للكيلو.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، ومواجهة ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق.

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أسعار المواد الغذائية في معارض أهلا مدارس

وطرحت الوزارة أيضًا قائمة أسعار المواد الغذائية في معارض أهلا مدارس، والتي جاءت كالتالي:

  • مكرونة 400 جم بـ7.5 جنيه
  • مكرونة اسباكتى 400جم بـ8 جنيهات
  • سكر معبأ 1 كجم حر بـ20 جنيها
  • أرز مستورد بـ20 جنيها
  • زيت الخليط 800 ملي بـ40 جنيها
  • أرز محلى 1 كجم بـ22 جنيها
  • شاي 250جم بـ44 جنيها
  • دقيق 1 كجم بـ18 جنيها
  • مسلى زنة 650 جم بـ42 جنيها
  • سمن 700جم بـ48 جنيها
  • سمن 1.5 كجم بـ97.5 جنيه
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