رئيس دار الأوبرا يكشف عن مفاجآت مهرجان الموسيقى العربية

قال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن دار الأوبرا الحصن الأمين بحفلاتها مثل مهرجان القلعة والموسيقى العربية. غيرها من المهرجانات في جميع محافظات مصر.



وأكد الدكتور خالد داغر، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية، إنه يتمنى أن تكون الدور 32 تليق بالجمهور العظيم، لافتا إلى أن الدورة مهداه الى روح الفنان الكبير سيد درويش بمناسبة ذكراه.



وتابع : " هذا العام أحببت أن يكون هناك مساحة لمؤتمر الموسيقى العربية حيث إن كان أول مؤتمر عام 1932وكان يقوم على استخدام الآلات المختلفة في العالم وتأريخ المتغيرات التي دخلت على الموسيقى العربية في العالم، لذلك أحببت أن يكون هذا العام اول 4 ايام للمؤتمر وتكون امتداد لتجارب قديمة ومهمة بجانب المحاور التي سيتم مناقشتها ".



واضاف : " نحتفل هذا العام بمرور ١٠٠ عام على معهد الموسيقى العربية داخل المهرجان وسوف يتم عرض بمزج بين اصوات المغنيين قديما وهذا العصر". وتابع : " إن الموسيقى العربية لها أشكال مختلفة مع الامتداد لها، بالإضافة إلى أن المهرجان يحافظ على ترسيخ الموسيقى للجمهور".



وكان انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي تعقده دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، للاعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربيه، بالمسرح الصغير ويدير المؤتمر المايسترو هانى فرحات، ومن المقرر أن يقام المهرجان فى الفترة من 24 اكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل، ذلك تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية .