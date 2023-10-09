صحة الشرقية تكرم إدارة الملاريا والفيلاريا لتميزهم في أداء عملهم

كرم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فريق إدارة الملاريا والفيلاريا بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك لتميزهم في أداء عملهم وجهودهم المخلصة المبذولة في الأعمال الوقائية لمكافحة الملاريا والفيلاريا، والحفاظ على صحة المواطنين بالمحافظة.

جاء ذلك بعد حصول الإدارة على تقييم وزاري مرتفع ومتميز من قبل قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، والإشادة بهم من الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، أثناء الزيارة الإشرافية الأخيرة للمحافظة.

أكد الدكتور هشام مسعود، الدور الهام لفرق مكافحة الملاريا والفيلاريا بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، مثمنًا دورهم البارز في متابعة حالات مرضى الفيلاريا والملاريا، وتأهيلهم للتعايش مع المرض، والحرص على الزيارات المنزلية، ومتابعة أعمال اليقظه الوبائية والتقصي وجمع العينات، وذلك من أجل إعلان مصر خالية من الملاريا وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك صباح اليوم الإثنين بمكتب وكيل الوزارة، حيث قدم مسعود شهادات التقدير لأعضاء الإدارة، كما قام بتكريم الدكتورة عنان الشيخ، مديرة إدارة مكافحة الملاريا والفيلاريا، محفزًا إياهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على مؤشرات الأداء، ومتمنيًا لهم مزيد من التقدم والتوفيق.