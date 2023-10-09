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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعثة المنتخب الوطني تصل الإمارات

بعثة المنتخب تصل
بعثة المنتخب تصل مطار العين

وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى دولة الإمارات ، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استعدادا لخوض مباراتي زامبيا والجزائر الوديتيبن يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد.
 

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النيل للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة المنتخب الوطني للإمارات


وتأتي بعثة المنتخب في الإمارات ، برئاسة عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، ويرافقه حازم إمام عضو المجلس المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.
ومن المنتظر أن ينطلق معسكر منتخب مصر بداية من اليوم الإثنين 9 أكتوبر، وينتهي يوم 17 من الشهر ذاته.
كان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن الخميس الماضي قائمة الفراعنة لمعسكر أكتوبر.

وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي  - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أحمد سامي .
خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حماده - حمدي فتحي .
خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي

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