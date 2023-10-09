بعثة المنتخب الوطني تصل الإمارات

وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى دولة الإمارات ، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استعدادا لخوض مباراتي زامبيا والجزائر الوديتيبن يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد.





وتأتي بعثة المنتخب في الإمارات ، برئاسة عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، ويرافقه حازم إمام عضو المجلس المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.

ومن المنتظر أن ينطلق معسكر منتخب مصر بداية من اليوم الإثنين 9 أكتوبر، وينتهي يوم 17 من الشهر ذاته.

كان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن الخميس الماضي قائمة الفراعنة لمعسكر أكتوبر.

وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أحمد سامي .

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حماده - حمدي فتحي .

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي