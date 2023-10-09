انطلاق مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية الـ 32

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي تعقده دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، للإعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية، بالمسرح الصغير ويدير المؤتمر المايسترو هاني فرحات، ومن المقرر أن يقام المهرجان في الفترة من 24 اكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل، ذلك تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.



ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية .