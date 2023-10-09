شبانة: موديست ظهر كثغرة في هجوم الأهلي ضد الاسماعيلي

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان اللاعب الفرنسي موديست مهاجم الأهلي الجديد ظهر كثغرة في خط هجوم الأهلي أمام الاسماعيلي في المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر ٣/١.

وأضاف شبانة ان اللاعب شارك في ٧٩ دقيقة أمام الدراويش دون تسجيل او صناعة أي هدف ، اضافة لعدم تسديده اي كرة على المرمى او عمل اي كرات طولية او التحامات هوائية.

وأختتم شبانة ان جماهير الأهلي تنتظر من اللاعب ماهو أفضل من ذلك وظهوره في التقيمات الفنية بشكل أكثر ايجابية.

في سياق متصل حقق الأهلي فوزًا غاليًا على نظيره الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد برج العرب بمدينة الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة دوري نايل .

بهذه نتيجة، رفع نادي الأهلي من رصيده عند النقطة 6 محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري ، فيما توقف رصيد الاسماعيلي عند النقطة 3 محتلا المركز 11 .