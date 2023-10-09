ممثل لبناني ينجو من الموت .. فيديو

تعرض الفنان اللبناني وسام سعد الشهير بشخصية "ابو طلال الصيداوي" إلي حادث قوي من سيارة كانت مسرعة على الطريق، اثناء تصويره إعلان تلفزيوني ليلة امس في مسقط رأسه مدينة صيدا

ونشروسام بعد نجاته من الحادث عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" له أثناء الحادث ، وعلق قائلا:" شكرا لكل العالم اللي اطمنت علي ، أنا بخير ،الضربة كانت قوية لكن الحمد لله ربنا رحمني ،!!!الحمد لله

وعلق الكثير من المتابعين والجمهور بعبارات الأطمئنان و"الحمدلله عالسالمة "، نتمنى للمثل وسام سعد الصحة الجيدة و" الف الحمدلله عالسالمة ".

من هو وسام سعد

مثل لبناني مواليد صيدا، والده من بيروت ووالدته من صيدا،حائز على شهادة B.T. Electronic، وخريج معهد الفنون المسرحية بالقاهرة، وخريج معهد محمد عبد الهادي Acting Studio، وهو أيضا لاعب طبلة، شارك في بعض الفرق الموسيقية المشهورة.

شارك في عدة أعمال فنية بالتمثيل منها مسلسل دي إن إيه، وفيلم بينجو، اشتهر في برنامج شي أن أن بشخصية ابو طلال الصيداوي .