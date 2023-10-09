ارتكبوا 7 وقائع.. القبض على عصابة سرقة المساكن والمتاجر بالقليوبية

ألقت مديرية أمن القليوبية، القبض على عصابة سرقة المساكن والمتاجر بأسلوب تسلق المنافذ وكسر الأقفال للأبواب، حيث اعترفوا بارتكاب 7 وقائع أخرى، وأرشدوا عن المسروقات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ارتكبوا 7 وقائع. القبض على عصابة سرقة المساكن والمتاجر بأسلوب تسلق المنافذ بالقليوبية

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين، بتعرض مساكنهم ومتاجرهم للسرقات عن طريق كسر الأقفال.

توصل فريق البحث، إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات 3 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب تسلق المنافذ وكسر أقفال الأبواب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع سرقات أخرى، كما أرشدوا عن المسروقات داخل مخزن خاص بأحدهم كائن بدائرة قسم شرطة أول العبور، وكذا ضبط تروسيكل بدون لوحات معدنية ملك متهم آخر والمستخدم في نقل المسروقات وتم استدعاء أصحاب البلاغات وتعرفوا على متعلقاتهم.

ضبط المتهمين بإلقاء "مياه نار"على سيدة وطفلتها الصغيرة بالخانكة

كما كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى متضمناً قيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإلقاء مادة حارقة "مياه نار" على سيدة وطفلتها بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (2) الجارى تبلغ لقسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من طرف أول: (عامل ، زوجته "مصابان بجروح قطعية وكدمات" - مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من طرف ثانى: (سائق بشركة المياه - مقيم بذات الدائرة) لتعديه عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما لخلافات الجيرة ولهو الأطفال .. وأمكن ضبط المشكو فـى حقه وإعترف بإرتكابه الواقعة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وفـى وقت لاحق تبلغ للقسم من إحدى المستشفيات بإستقبالها (ربة منزل ،كريمتها "مصابتان بحروق متفرقة- مقيمتان بدائرة القسم) وبالإنتقال وبسؤال نجل عم المصابة قرر بقيام (إثنين من أقارب الطرف الأول - مقيمان بذات العنوان) بإلقاء مادة كيميائية على المصابتين مما أدى لحدوث إصابتهما إعتقاداً منهما بأنهما أقارب الطرف الثانى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.