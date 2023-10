بنك مصر يحتل المركز الأول فى مجال تسويق القروض المشتركة على مستوى مصر وأفريقيا

أطلق مبادرة Super She لتأهيل القيادات النسائية الشابة

حصل بنك مصر على المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية وقارة أفريقيا فى تسويق القروض المشتركة عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وذلك وفقاً لمؤسسة بلومبرج العالمية والمتخصصة فى مجال المال والبنوك، كما حصد بنك مصر المركز السادس كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA، ويأتى ذلك بعد أن قام البنك بإتمام عدد 14 عملية قروض مشتركة بقيمة إجمالية حوالى 2.7 مليار دولار قام فيها البنك بدور مسوق التمويل (Bookrunner).

قال بنك مصر: يعد الترتيب الحاصل عليه بنك مصر عن دوره كمسوق للقروض المشتركة (Bookrunner)؛ هو من الأدوار الأساسية فى القروض المشتركة والتى تعتمد على الدراسة والتسويق وتعكس العلاقات الجيدة مع كل من العملاء التى يتم تسويق القروض لهم وكذا البنوك التى يتم دعوتها للمشاركة فى تلك القروض، وبذلك يواصل بنك مصر الحفاظ على مركزه المتقدم على مستوى مصر وأفريقيا فى مجال تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفقاً للتقييم الذى تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك.

وأوضح أن هذا يعد تأكيداً للأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، وجدير بالذكر أنه يتم حاليا دراسة عدة عمليات تمويلية فى العديد من القطاعات منها (الاستثمار العقارى، السياحة، البترول والغاز، طاقة متجددة، الأسمدة، البتروكيماويات، التعليم، السيارات، المقاولات، غزل نسيج، اتصالات والبنية التحتية).

ونوه البنك بأنه حصد على العديد من الجوائز الرائدة والمتخصصة فى مجال ائتمان الشركات خلال عامى 2022 و2023 من قبل العديد من المؤسسات والمجلات العالمية المرموقة منها: «جلوبال بيزنس اوتلوك» ومجلة «كوزموبوليتان ذا دايلى بيزنس» ومجلة «جلوبال براندز»، و«بى تى بانكنج آند فاينانس»، وكذا حصل البنك على العديد من الجوائز عن أفضل العمليات التمويلية لعام 2022 من مؤسسة «إيميا فاينانس» العالمية، هذا وقد حصل البنك مؤخراً على جائزتى أفضل بنك إسلامى فى مصر Best Islamic Bank in Egypt وأفضل بنك فى مجال ائتمان الشركات Best Corporate Bank in Egypt من مجلة «يورومونى» Euromoney، وذلك عن عام 2023.

وعلى الجانب الآخر أطلق بنك مصر مبادرة تستهدف تأهيل الكفاءات الشابة من السيدات داخل البنك والحفاظ على المواهب القيادية، وقام بنك مصر بالاحتفاء بالقيادات النسائية المؤهلة لمبادرة Super She بالبنك يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وعاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهانى السمرة رئيس قطاع الموارد البشرية ببنك مصر، ولفيف متميز من قيادات البنك والزميلات بالبنك اللاتى اجتزن المرحلة التمهيدية لمبادرة Super She.

وأوضح البنك فى بيان أن المبادرة تستهدف تمكين المرأة من الوصول إلى مستوى جديد من الثقة القائمة على المعرفة وتجهيز القيادات الشابة النسائية للتعلم والمشاركة والتعبير عن ثقافة التغيير ونشرها فى بيئة العمل والتغلب على التحديات والتحيزات الثقافية التى تواجهها المرأة فى العالم التنفيذى ومساعدة المرأة على استثمار طاقتها وقدراتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها.

وأوضح البنك أنه حريص على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى العمل، حيث يتيح البنك للعاملات به فرصاً متساوية للتدريب والترقى والوصول للمناصب القيادية به.

وأوضح أن نسبة العاملات بالبنك ارتفعت إلى 38% عام 2022 من إجمالى عدد العاملين بالبنك مقارنة بنسبة 37.6% فى عام 2021، وقد وصل عدد العاملات بفروع البنك إلى أكثر من ثمانية آلاف امرأة عاملة مما يؤكد حرص البنك على تمكين المرأة.

ونوه البنك أنه يولى أهمية كبرى لتطوير وتنمية الموارد البشرية حيث تم تطوير سياسات وبرامج التدريب إيماناً من البنك أن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة وأيضاً أن جزءاً كبيراً من قوة القطاع المصرفى المصرى يكمن فى قياداته المستنيرة، حيث أن القطاع المصرفى يزخر بالخبرات التى تؤهله للوصول للمكانة المرموقة التى يحظى بها اليوم.

ونوه البنك إلى حصوله على جائزتين من مجلة «ذا ديجتال بانكر» ومجلة «جلوبال براندز» العالميتين لجهود بنك مصر فى مجال تنمية الموارد البشرية، حيث حصل بنك مصر على جائزة أفضل برنامج لتدريب وتطوير الموظفين فى الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 من مجلة «ذا ديجتال بانكر» العالمية، وحصل على جائزة أفضل استراتيجية فى مجال التنمية البشرية فى مصر لعام 2023 من مجلة «جلوبال براندز» العالمية.