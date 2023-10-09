سقوط 4 عاطلين بحوزتهم كمية من المخدرات في الشرقية والأقصر

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن " الشرقية - المنوفية - الأقصر" حملات مكثفة لضبط العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة.

أسفرت تلك الجهود عن ضبط (عاطلان - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة القرين بمديرية أمن الشرقية)، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الهيدرو - بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار).

كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية)، وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش – الآيس" - فرد خرطوش وطلقة).

ونجحت الحملات في ضبط (عاطل –له معلومات جنائية -مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر)، وبحوزته (1,600 كيلو جرام الحشيش - 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.



