ضبط المتهم بالتشهير بمطاعم ومحال شهيرة على فيس بوك

أكد مصدر أمني أنه بالنسبة لما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً ادعاء القائم على الصفحة بتعرضه وأسرته للتهديد من قِبل أشخاص "غير مُحددين".

وذكر المصدر أنه حمل مجموعة من المطاعم والمحال الشهيرة بالقاهرة المسئولية حال تعرضه للأذى مدعياً تقديم تلك المحال مواد غذائية ومُنتجات غير صالحة للاستهلاك ومُخالفاتهم للاشتراطات.

بالفحص وباستهداف المطاعم والمحال المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المختصة تبين عدم وجود أية مخالفات وأن المنتجات صالحة للاستهلاك الآدمى.

وقد وجه القائمين بالمطاعم المشار إليها محامياً وكيلاً عنهم وإتهم المذكور بالتشهير بالمطاعم وإبتزاز القائمين عليها.

وتم ضبط القائم على النشر وبمواجهته إعترف بإدارة الحساب ونشره تلك الإدعاءات لحصوله على بعض الخصومات من تلك المحلات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة.