رئيس أزهر الشرقية يتابع سير الدراسة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية

تابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الاثنين، سير الدراسة بمعاهد إدارة شرق الزقازيق التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام العمل داخل معاهد الإدارة.

وتفقد رئيس المنطقة، معهد بنين الزقازيق، متابعا حضور الطلاب وتواجد الموجهين منذ بدء اليوم الدراسي، وحث على تفعيل مشاركة الطلاب فى المسابقات والأنشطة المختلفة المستهدف تنفيذها خلال العام الدراسي الحالى.

وشدد الجنيدي على ضرورة الالتزام بالمناهج الدراسية، وجداول الحصص مع المعلمين، وأعمال الإشراف وتفعيل الأنشطة المختلفة.