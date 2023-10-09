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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رئيس أزهر الشرقية يتابع سير الدراسة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية

بوابة الوفد الإلكترونية

تابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الاثنين، سير الدراسة بمعاهد إدارة شرق الزقازيق التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام العمل داخل معاهد الإدارة. 

وتفقد رئيس المنطقة، معهد بنين الزقازيق، متابعا حضور الطلاب وتواجد الموجهين منذ بدء اليوم الدراسي، وحث على تفعيل مشاركة الطلاب فى المسابقات والأنشطة المختلفة المستهدف تنفيذها خلال العام الدراسي الحالى.

 وشدد الجنيدي على ضرورة الالتزام بالمناهج الدراسية، وجداول الحصص مع المعلمين، وأعمال الإشراف وتفعيل الأنشطة المختلفة.

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