بعد احالتهما لمجلس تأديب.. التفاصيل الكاملة حول أزمة ميدو عادل ولقاء سويدان

أعلنت إدارة نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، إحالة الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل، إلى مجلس التأديب، وذلك بعد الأزمة التي حدثت بينهما خلال عرض سيد درويش على خشبة المسرح.

وجاء بيان نقابة المهن التمثيلية، كالتالي :-

- قرر المجلس اعتماد قرار لجنة التحقيق بإحالة كل من لقاء يحيى مصطفى سويدان ومحمد عادل عبد المنعم حسن، إلى مجلس التأديب لما هو منسوب إليهما.

- التنبيه المشددا على العضو لقاء يحيى مصطفى سويدان والعضو محمد عادل عبد المنعم حسن بعدم الإدلاء بأية معلومات أو آراء خاصة بالمشكلة لأى من وسائل التواصل الإجتماعى والقنوات وخلافه لحين انتهاء مجلس التأديب.

- وتطبيقا لنص المادة رقم (57) من قانون رقم 35 لسنة 1978 والتي تنص على (ألا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله الفنية إلا بعد مرور شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة، ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه) لذا وجب التنبيه عليهما بعدم اللجوء لاتخاذ أية إجراءات قانونية لحين انتهاء مجلس التأديب.

بداية الأزمة بين لقاء سويدان وميدو عادل

تصدرت اسم الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل،على مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الأيام القليلة الماضية، وذلك في ضوء ما أثير في العديد من المواقع الإخبارية المختلفة، حول نشوب أزمة في المسرح بين كلا الفنانين، إذ قامت لقاء سويدان بصفع ميدو عادل أمام الجميع، وهو الأمر الذي أحدث جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

بعد إتهامات الجمهور لقاء سويدان تدافع عن نفسها

بعد ما أعلن الجمهور غضبه عبر مواقع التواصل الاجتماع المختلفه، ظهرت الفنانة لقاء سويدان من خلال مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي فيسبوك"والتي تحدث في عن نفسها قائلة إنها تعرضت لهجوم كبيرومتعجبة من سبب الهجوم عليها، لافتة إلى أنها ترى أن الهجوم عليها في بعض البرامج بسبب رفضها الدخول في أي مداخلات هاتفية للحديث حول الأمر.

وأضافت خلال الفيديو: “أنا لو طلعت في الفيديو هيحصل مشاكل وأنا مش هوجه أي شتائم لأي زميل ليا، أي برنامج هيخليني أقوم بهجوم أكبرتدخل في هجوم أكبر، وأنا مش هتكلم عن اللي حصل إلا أمام جهات التحقيق فقط لا غير”.

وتابعت: “أنا عمري 49 سنة، ومش مكسوفة من عمري على الإطلاق، ومش هتكلم عن أي حاجة، أنا مستغربة الناس بتهاجمي ليه أنا اشتغلت مع أحمد زكي وسعاد حسني، ومبسوطة بصحتي وعمري ما اتكسفت من عمري”.

وفي مقطع فيديو آخر ، ظهرت الفنانة لقاء سويدان تتحدث حول الخلاف مع ميدو عادل بشأن الصفعة التي ظهرت، وانتشرت بقوة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

شهود عيان على الأزمة يروون ما حدث

إذ نشرت الدكتورة سهيرعبد القادر -رئيس مؤسسة أولادنا لفنون ذوي الهمم- مقطع فيديو لأطفال المؤسسة وأولياء أمورهم، الذين حضروا العرض وشهدوا على واقعة لقاء سويدان وصفعها لـ ميدو عادل.

وكشفوا الأطفال وأولياء الأمور، في مقطع الفيديو، التفاصل وقالوا إنه بالمشهد الأخير من المسرحية نزل ميدو عادل للأطفال من ذوي الهمم؛ لأنه يعرفهم من خلال مؤسسة أولادنا، وأصطحبهم للصعود إلى خشبة المسرح، لكنهم تفاجئوا بنفور لقاء سويدان من الأطفال ورفضها لهم.

وأضافوا: أنه بعد نشوب المشاجرة أسدل الستار سريعا، وتفاجئوا بصفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل، وضربها له بالقلم "صفعته"، ثم تعديها عليه بألفاظ غير لائقة، بحسب رواية الشهود.