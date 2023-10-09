محافظ القليوبية وسفير كازاخستان يتفقدون مسجد الظاهر بيبرس

اصطحب اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الإثنين، السفير خيرات لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، وجاسولان أوراكولي بيسمبييف، نائب منطقة أتيراو بجمهورية كازاخستان، والسكرتير الأول طالغات إلياس، وأنس عادلبيكوف، مساعد السفير، والوفد المرافق لهم، لتفقد مسجد الظاهر بيبرس بقليوب، والمقام على مساحة 1600م2، وذلك على هامش الزيارة الودية للوفد الكازاخستاني.

وقال المحافظ، إن تكلفة ترميم وتطوير المسجد بلغت نحو 3.5 مليون جنيه تحملتها وزارة الآثار عام 2016، مشيرا إلى أن المسجد الأثري ذو أهمية خاصة لأهل قليوب، كما يعد من المعالم الأثرية العظيمة والشهيرة على مستوى الجمهورية، والتي يرجع تاريخها إلى عصر المماليك، حيث أمر الظاهر بيبرس ببناء ذلك الجامع عندما كان واليًا على قليوب قبل أن يصبح سلطانا لمصر، وكان يسمى في السابق الجامع الكبير، وبُنِى سنة ٦٦٧هجريا.

وأبدى الجانب الكازاخستاني إعجابه بالمسجد، حيث حرصوا على التقاط الصور التذكارية، وكان في استقبالهم الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، واللواء محمد سالم، رئيس مدينة قليوب، والدكتور حسن حسني، مدير الآثار الإسلامية بالقليوبية.