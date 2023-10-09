الأوقاف: انطلاق النسخة الثانية من المسابقة القرآنية الكبرى 30 أكتوبر

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق النسخة الثانية من المسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين والدارسات بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية الاثنين 30 أكتوبر 2023م، من خلال ترشيح السادة عمداء المراكز لعدد خمسة من أفضل الدارسين والدارسات بها لتمثيل مركزهم في المسابقة.

وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم، وبعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المسابقة القرآنية الكبرى التي عقدت بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم العام الماضي (2022 / 2023)،

تخصص جائزة قدرها 50 ألف جنيه للمعهد الحاصل على المركز الأول، تخصص خمسة آلاف جنيه منها لعميد المعهد، وثلاثة آلاف جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المعهد، وألفا جنيه منها لمدير المعهد، وثمانية آلاف جنيه منها لكل متسابق.

وتخصص جائزة قدرها 30 ألف جنيه للمعهد الحاصل على المركز الثاني، تخصص ثلاثة آلاف جنيه منها لعميد المعهد، وألفا جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المعهد، وألف جنيه منها لمدير المعهد، وأربعة آلاف جنيه منها لكل متسابق.

وتُمنَح جائزة قدرها 2000 جنيه لأفضل متسابق في كل منافسة بين مركزين.

وعلى أن تسلم الترشيحات لمدير عام شئون القرآن الكريم في موعد أقصاه الاثنين 23 أكتوبر 2023م.

افتتاح 16 مسجدًا الجمعة القادمة منها 12 جديدًا

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن افتتاح 16 مسجدًا الجمعة 13 / 10 / 2023م، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.

وأعلنت الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (243) مسجدًا منها 175 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و68 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وزارة الأوقاف المصرية

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. الشركة 53 – الشركة – مركز الخارجة

2. الكهرباء – الخارجة – مركز الخارجة

3. الدكتود محمود مدني – الراشدة – مركز الداخلة

4. مسجد نادي الهنداو الرياضي –الهنداو– مركز الداخلة

5. بر الوالدين – الرملة –بدخلو – مركز الداخلة

6. الرضا – بدخلو– مركز الداخلة

مديرية أوقاف دمياط

7. بدران - قرية حجاجة - فارسكور

مديرية أوقاف السويس

8. الرحمن – العشايشة – جنيفة – حي الجناين

مديرية أوقاف المنيا

9. البحري – قرية بطران – مركز مغاغة

10. البحري – قرية عباد شارونة – مركز مغاغة

مديرية أوقاف البحيرة

11. علي مبارك – قرية علي مبارك – وادي النطرون

مديرية أوقاف الجيزة

12. أحمد حسن – قرية المتانيا - العياط

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. الهنداو البحري –الهنداو– مركز الداخلة

مديرية أوقاف قنا

2. الصالحين – العزازية – دشنا

مديرية أوقاف الفيوم

3. مسجد عزبة بشير – مركز الفيوم جنوب

مديرية أوقاف الغربية

4. مصطفى إسماعيل – ميت غزال - السنطة