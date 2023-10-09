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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية إلى 508 شهداء

العدوان علي غزة
العدوان علي غزة

 

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 508 شهيد و2800 جريح.

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الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال ينفذ غارات عنيفة بكل مناطق غزة (فيديو)

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قطاع غزة يشهد أكثر الأيام دموية منذ 15 عامًا

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، منذ قليل، أن 493 شهيدا، و2751 جريحا في قطاع غزة حتى الآن، بينهم 91 طفلا و61 سيدة، فيما بلغت الحصيلة في محافظات الضفة 15 شهيدا بينهم طفلان، ونحو 80 جريحا.

 

وأشارت إلى أن هناك 4 شهداء بينهم طفل في القدس، وشهيدين في محافظة رام الله والبيرة، و4 شهداء في محافظة الخليل، وشهدين في نابلس، وشهيدين في محافظة أريحا والأغوار، وطفلا شهيدا في محافظة قلقيلية.

 

وشنت طائرات الاحتلال الحربية مئات الغارات بشكل متلاحق وعنيف في الساعات الأخيرة على محافظات قطاع غزة كافة، حيث استهدفت أبراجًا وعمارات سكنية، ومنشآت مدنية وخدماتية، ومساجد، موقعةً شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

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