كيفية تجنب أخطاء فواتير الكهرباء وارتفاع قيمتها

تجنب أخطاء فواتير الكهرباء وارتفاع قيمتها.. مع اقتراب حلول فصل الشتاء يزداد استخدام السخان الكهربائي بشكل متواصل طوال أيام الشتاء والدفايات الكهربائية والتي تشكل إضافة كبيرة على فاتورة الكهرباء ماديًا، وهناك بعض الفواتير يحدث بها أخطاء ويتفاجأ بها العديد من المواطنين فيكون السبب لا يعود لاستخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع.

وتتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر للمواطنين فرصة تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيًا تجنبًا لحدوث أخطاء ناتجة عن قراءة خاطئة للعداد تؤدي لارتفاع قيمة الفاتورة، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيًا

يقوم المشترك الراغب في تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا بالدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الرابط التالي: https://eservices.eehc.gov.eg/

تظهر أمام المستخدم الكثير من الخدمات التي يمكن إجراؤها من خلال المنصة، ثم يقوم باختيار الأيقونة الخاصة بتسجيل قراءة العداد.

بعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال قراءة عداد الكهرباء المسجلة على الشاشة الخاصة به، ثم يتم الضغط على تسجيل، منعا لحدوث أي أخطاء في قراءة العداد تعرض الفاتورة للارتفاع نتيجة خطأ بسيط.