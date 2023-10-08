تاجر خردة يقود «4 عواطلية» لسرقة شبكات الكهرباء بديروط

تمكن ضباط الشرطة بمديرية أمن أسيوط، من القبض على عصابة متهمة بسرقة زوايا حديدية من أحد أبراج الكهرباء، والتسبب في انهيارها بمركز ديروط.

القبض على مرتكبي سرقة الشبكات الكهربائية بديروط

يأتي ذلك في إطار جهود مديرية امن اسيوط لتوضيح ملابسات ما ورد لمركز شرطة ديروط التابع لمديرية أمن أسيوط من مسئول الشبكات الكهربائية عن سرقة نواصي الشوارع. حديد تابع لأحد أبراج الكهرباء بمركز ديروط والذي يربط بين أعمدة البرج مما تسبب في سقوطه.

ومن خلال التحريات التي أجراها العميد أحمد شوقي زيدان، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، تم التعرف على مرتكب جريمة سرقة أبراج شبكة الكهرباء بمركز ديروط، وتبين أن وراء ذلك عمولته هي (تاجر خردة و4 عاطلين عن العمل «ثلاثة منهم لديهم معلومات جنائية» - سكان مركز شرطة ديروط).

وبعد تقنين الإجراءات وتفويض النيابة العامة، تم إحالة المتهمين إلى مهمة عناصر إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أيوت، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتم إيقافهم. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتم إرشاد المتهمين إلى الزوايا الحديدية المضبوطة (5 زوايا تزن حوالي 150 كجم)، كما تم ضبط المركبة "الشاحنة" المستخدمة في ارتكاب الفعل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية بحقهم. التحقيقات. بحث. .