كيفية الاستعلام عن الموقف الانتخابي ومقر اللجنة

الاستعلام عن الموقف الانتخابي ومقر اللجنة.. يتساءل العديد من المواطنين عن الطريقة التي يتم من خلالها معرفة الموقف الانتخابي ومعرفة اللجنة الانتخابية فقد أصبح من السهل جدًا معرفتهم حيث إن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل على توفير ذلك للمواطنين عن طريق رقمه القومي لتمكنه من معرفة لجنته الخاصة للقيام بإدلاء صوته لأحد المرشحين السباق الانتخابي لانتخابات الرئاسة 2024 لتسهيل المشاركة في العملية الانتخابية.

وبعد بدء تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 خلال الأيام الماضية بدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث مقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، ويقدم الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، للمواطنين الاستعلام عن موقفهم الانتخابي، من خلال الدخول على الموقع، والاستعلام عن حق الشخص في مباشرة حقوقه السياسية، من خلال إدخال الرقم القومي الخاص به والمُكون من 14 رقمًا.

كيفية الحصول على لجنة الانتخابات بالرقم القومي

تصفح موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الرابط التالي:

https://www.elections.eg/

الضغط على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.

إدخال الرقم القومي الخاص بك.

النقر على أيقونة الاستعلام.

يمكنك تغيير اللجنة الأنتخابية الخاصة بك من خلال الضغط على طلبات وإدخال الرقم القومي لتعديل لجنتك.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر يوم 10 و 11 و12 من ديسمبر المقبل.

وخارجها يوم 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

وفي حالة الإعادة تكون موعد الانتخابات الرئاسية خارج مصر يوم 5 و6 و7 يناير 2024.

وداخلها يوم 8 و9 و10 يناير 2024.