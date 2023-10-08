مجموعة العمل لمتابعة الانتخابات باتحاد الجالية المصرية فى اليونان تصدر بيانا حول الانتخابات الرئاسية

عقدت مجموعه العمل بإتحاد الجاليه المصريه في اليونان والخاصة بمتابعه الانتخابات الرئاسيه في مصر اجتماعا لها فى العاصمة اثينا.

واصدرت بيانها الاول، اوضحت فيه

انه طبقا لإستطلاعات الراي داخل الجاليه المصريه في اليونان والاتجاه العام لإبنائها فان الاغلبيه تؤيد وتدعم الانتخابات الرئاسية المقبلة بمصر، كما انهم متفقين على مرشح بعينه للإنتخابات التى ستجرى فى مصر فى ڜهر ديسمبر القادم ٢.٢٣ وان هذا التأييد لايتعارض دستورياً مع رغبة أى مواطن وحقه فى الترشح لرئاسة البلاد طبقا لاحكام الدستور والقانون وان هذا التاييد يرجع الى التطور الكبير الذى شهدته العلاقات المصريه اليونانيه والدور المصري في شرق المتوسط والتوازن في العلاقات المصريه الدوليه وتطور البنيه التحتيه المصريه على مدى الثمانية اعوام الماضية".



وتابع البيان: "كذلك يتوافق هذا التاييد مع ظروف مرحله التعافي التي تمر بها البلاد حاليا خاصه بعد انخفاض مستوى المعيشه للمواطن والتي ترتبت على الاثار السلبيه التي خلفتها احداث 25 يناير 2011 والتي اندلعت تحت ما يسمى بثورات الربيع العربي التي اشاعت الفوضى في الامه العربيه وادت الى تصدع هياكل الدول وانهيار انظمه باكملها

وان تاييد الترشيح نابع من الحرص الشديد على إستمرار حاله الاستقرار في البلاد".



هذا وستكون المجموعه في حالة انعقاد دائم حتى نهايه الانتخابات الرئاسية المصرية، وقد حضر الاجتماع رئيس الاتحاد محمد الزفزاف واعضاء مجموعة العمل وائل فتحى ومجدى عيسى ومارثا صفوت ومحمود وجيه وابنوب صفوت وكلارا دميان وادريانا دميان.