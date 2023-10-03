امرت نيابة الجزئية، الثلاثاء، باحالة تشكيل عصابى لمحكمة الجنايات، بتهمة تزوير العملات المحلية.

إحالة عصابة تزور العملات المحلية في الأميرية للجنايات

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لدى محاولتهما شراء بعض المستلزمات من أحد المحال بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزتهما مبلغا ماليا - مقلدا.

بمناقشتهما اعترفا بتحصلهما عليهما من عامل بمطعم مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، تعرفا عليه عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل "فيسبوك" بقصد ترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على مبالغ مالية "مقلدة" وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان.

كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى "مقلد" داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة حلوان، وبمناقشته عن مصدر العملات المقلدة المضبوطة أقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، "تم ضبطه" وبحوزته 3 جهاز طباعة كمبيوتر، جهاز "سكانر"، جهاز لاب توب يحتوى على برامج وتطبيقات لتعديل الصور، شاشة جهاز كمبيوتر، كمية من الأوراق المستخدمة فى تزييف العملات، ومبالغ مالية مزورة "عملات محلية وأجنبية".

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى اصطناع وتزوير العملات المالية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية صحيحة، وأن المبلغ المالى الصحيح من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

ضبط قارئ عدادات كهرباء استولى على مليون و800 ألف جنيه من 3 أشخاص بسوهاج

وفي وقتٍ سابق، نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، بالاشتراك والتنسيق مع الأمن العام بمديرية أمن سوهاج، من ضبط قارئ عدادات كهرباء، لاتهامه بالنصب على عدد من الأشخاص، والاستيلاء على مبالغ مالية قدرها مليون و800 ألف جنيه بزعم استثمارها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية بنسبة 30% إلا أنه لم يف بوعده مع الضحايا، وامتنع عن رد أصل المبالغ المالية لهم.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا يفيد بورود محضر أحوال بتقدم 4 أشخاص ببلاغات ضد "م. ط. إ" 40 عامًا، قارئ عدادات بكهرباء مقيم بدائرة محافظة سوهاج، لاستيلائه منهم على المبالغ المالية المشار إليها في البلاغات، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأراضي مقابل حصولهم على أرباح شهرية بنسبة 30% من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون ردها.

وكشفت التحريات صحة المعلومات الواردة في البلاغات المحررة ضد المتهم، وتبين أنه سابق اتهامه في قضيتين إحداهما اختلاس والأخرى تبديد.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.