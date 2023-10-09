شهر بابه بداية موسم الحصاد.. يبدأ الأربعاء المقبل

شهر بابه.. يبدأ شهر بابه بعد غد الاربعاء في الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري، وهو يعد ثاني الأشهر القبطية التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1235 قبل الميلاد عندما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرًا، وكان كل شهر يحتوي على 30 يومًا يُضاف إليها 5 أيام، تُعرف باسم الشهر الصغير، أو أيام النسي.

التقويم الشمسي



وفي عام 238، أصبح يُضاف للسنة 6 أيام بدلًا من 5 لتكون السنة 365 يومًا مثلها في ذلك مثل السنة في التقويم الشمسى وذلك بأمر من بطليموس الثالث.

السنة القبطية



وقد ارتبط تقويم السنة القبطية بالفيضان وبظهور نجم الشعرى اليمانية كمعيار لقياس الوقت، وكان يُعتمد على هذا التقويم في كل ما يختص بالزراعة والحصاد، وقسموا السنة إلى 3 فصول منها فصل الفيضان، وفصل الإنبات ويشهد موسم الزرع، وفصل الحرارة والحصاد.

شهور السنة القبطية



تسمى شهور السنة القبطية أو التي تُعرف أحيانًا باسم السنة المصرية، أو الفرعونية "توت، بابه، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرى".

يبدأ شهر بابه يوم 11 أكتوبر ويستمر حتى 10 نوفمبر.

ويأتى اسم هذا الشهر من " ذى ثب وت" وهو آلة الزراعة، حيث إن الأرض كانت تغطى بالزرع

كما يشتهر شهر بابه بأنه عيد الإله آمون في طيبة "الأقصر حاليًا".



أشهر الأمثلة



بابه خش واقفل البوابة

إن صح بابه، غلب القوم النهابه

وإن خف بابه، ما يبقاش فيه ولا لبابه