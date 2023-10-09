الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث سير بالعاشر من رمضان

حادث سير
حادث سير

توفى شخص، وأصيب 4 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

 تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بالعاشر لتلقي الإسعافات اللازمة والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف جهات التحقيق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى التأمين الصحي بالعاشر تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

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