وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث سير بالعاشر من رمضان

توفى شخص، وأصيب 4 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بالعاشر لتلقي الإسعافات اللازمة والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف جهات التحقيق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى التأمين الصحي بالعاشر تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.