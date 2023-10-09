نظم مركز خدمات الإعاقة بجامعة الوادي الجديد، تحت إشراف أمديست مصر، برامج تدريبية بعنوان "القانون المصري لحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة" و"التصميم الشامل للتعليم" (UDL)، بهدف مناقشة أحكامه لجزء الخاص بالتعليم العالي من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، وكذلك معرفة حقوق الأشخاص ذوي الهمم في الاتفاقيات الدولية، وشرح الضوابط المنظمة والمبادئ الأساسية لتصميم التعلم الشامل الذي يتطلب أعضاء هيئة التدريس للتفكير بشكل استباقي في احتياجات جميع الطلاب لتحقيق مبدأ الإدماج في التعليم العالي، وكذلك التدريب العملي على تطبيق أهم ممارسات التصميم العالمية للتعلم.



وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وحضر الورشة 55 طالبا منهم عمداء الجامعات، وعمداء الجامعات، ورؤساء الأقسام، وأمناء الجامعات، وبعض المديرين العامين، وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في كليات الجامعة، وأعضاء الهيئة الإدارية في الجامعة. مركز تنمية القدرات التدريسية بالمبنى الإداري بالجامعة.



وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، أن البرامج التدريبية تأتي ضمن سلسلة دورات تدريبية لمنسوبي الجامعة، بهدف رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى منسوبي الجامعة في التعامل مع الطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة. إيماناً بمنح الطلاب ذوي الهمم كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون حتى يكون لهم دور إيجابي في المجتمع ويستغلون طاقاتهم على النحو الأمثل.



من جانبها قالت الدكتورة أسماء محمد عيد مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة بجامعة الوادي الجديد إن الدورة التدريبية تحقق أهداف مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم بالجامعة الذي يسعى إلى تعظيم قدرات و إمكانات هذه الفئة من الطلاب وتحقيق التوفر التعليمي الشامل لطلبة الجامعة. وأوضحت أن الجامعة تسعى جاهدة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لدمج هؤلاء الطلاب في الجوانب التعليمية والأنشطة الطلابية المختلفة، مما يساهم في تحقيق التوافق الاجتماعي والنفسي للطلبة ذوي الإعاقة في كليات الجامعة المختلفة.

جامعة الوادي الجديد تنظم برامج تدريبية للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة