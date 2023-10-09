صياد يعثر على جثة "صبي" بعد 40 يومًا من غرقه في النيل بديروط

بعد شهر كامل من غرقه بجوار العبارة النيلية في الحوطة بمركز ديروط، وبعد البحث عنه في كل مكان وانتظار خروجه، عثر عليه صياد اليوم في نفس المكان الذي غرق فيه. بدا كأنه متمسك بشيء أو متعلق بشيء فبقى في مكانه، تعرفت عليه أمه وتم استدعاء والده للتعرف عليه واستلام جثمان ابنه.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغاً من غرفة عمليات النجدة باسيوط بالعثور على جثة متحللة لشاب غريق، وعلي الفور انتقل فورا المقدم محمد قرشي، رئيس مباحث ديروط، ومعاونية أحمد طلعت ومصطفى عبدالعظيم إلى مكان الحادث.

وتبين أن الجثة تعود للشاب يوسف هاني هاشم، 15 عاماً، طالب سنة أولى بمدرسة التمريض الثانوية وأحد مواطني قرية جرف سرحان بديروط وأفادت عائلته منذ أكثر من شهر أنه غرق بالقرب من عبارة الحوطة الغربية عندما ذهب للسباحة في نهر النيل مع أصدقائه.

ورغم جهود البحث التي قامت بها قوات الإنقاذ النهرية، إلا أن الأهالي لم يعثروا عليه وأن الأسرة لم تفقد الأمل وواصلوا البحث عن ابنهم المفقود حتى تم العثور عليه اليوم. وغطي اللون الأسود قرييتة حدادا على الفقيد وتقديم التعازي لعائلته في قرية جرف سرحان وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة