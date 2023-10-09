الأوبرا تعلن تفاصيل الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية في مؤتمر صحفي.. اليوم

تعقد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، مؤتمراً صحفياً في الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم، الاثنين، بالمسرح الصغير للاعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربيه.

ويدير المؤتمر المايسترو هانى فرحات، ومن المقرر أن يقام المهرجان فى الفترة من 24 اكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل، ذلك تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية .