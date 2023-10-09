الإثنين 09 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

الأوبرا تعلن تفاصيل الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية في مؤتمر صحفي.. اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

 تعقد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، مؤتمراً صحفياً في الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم، الاثنين، بالمسرح الصغير للاعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربيه.

 

 ويدير المؤتمر المايسترو هانى فرحات، ومن المقرر أن يقام المهرجان  فى الفترة من 24 اكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل، ذلك  تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

 

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية .

مواد متعلقة

أسرة محمد بطاوي تستقبل العزاء.. الليلة

نقابة الممثلين تحيل لقاء سويدان وميدو عادل لمجلس التأديب

خالد الصاوي بطلاً لفيلم "البحر الأسود".. صور

سيرة الظاهر بيبرس تجمل المسرح الكبير وأفلام يابانية على الصغير وعيون الطرب بالجمهورية.. صور

معرض "حي القاهرة الدولي للفنون" في وسط البلد النسخة الثالثة.. غدًا

تفاصيل وموعد عرض مسلسل "كامل العدد"

"البعبع".. إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

"ع الزيرو".. إيرادات الفيلم في شباك التذاكر أمس
الجريدة الورقية