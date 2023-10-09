الشباب والرياضة تُعيد تشغيل وحدة الطب الرياضي بالإسكندرية بعد توقف 9 سنوات

وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قامت الإدارة المركزية للطب الرياضي - الإدارة العامة للوحدات، بإعادة تشغيل وحدة الطب الرياضي بالإسكندرية بعد توقف دام أكثر من ٩ سنوات بعد إخلاء مقرها من استاد الإسكندرية.



تم تخصيص مكان لها بالمدينة الشبابية بأبي قير وتم تطوير الأجهزة والمنشآة من ميزانية الطب الرياضى بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وتم تشغيلها بشكل تجريبى، ويأتي ذلك في ضوء إهتمام وزارة الشباب والرياضة بقطاع الطب الرياضىي.



وذلك تمهيدًا للافتتاح الرسمى بحضور معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي فى أقرب فرصة ممكنة، وقد حققت الوحدة إيرادات متميزة فى أول أيام عملها.

