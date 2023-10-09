أسرة محمد بطاوي تستقبل العزاء.. الليلة

تستقبل أسرة الفنان محمد بطاوي، عزاء الراحل مساء اليوم الإثنين بمسجد نصر الدين بالهرم، وذلك بعد صلاة المغرب وحتى الساعة الحادية عشر مساء.



وكان رحل عن عالمنا صباح السبت الماضي، نجم فريق مسرح مصر، الفنان الشاب محمد بطاوي، اثر ازمة قلبية.

وتم تشييع جثمان الفنان محمد بطاوي، نجم فريق مسرح مصر، السبت الماضي، من مسقط رأسه، بمسجد ضيوف الرحمن بميدان الشيخ حسن في محافظة الفيوم، وتم الدفن بمقابر العائلة.

وكان أعلن هشام صلاح، المستشار الإعلامي لفريق مسرح مصر والفنان أشرف عبد الباقي، خبر وفاة الفنان الشاب محمد بطاوي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

وكتب هشام صلاح، على صفحته قائلا : “ لله الامر من قبل ومن بعد.. انا لله وانا اليه راجعون، توفى منذ قليل ابو قلب ابيض وروح جميلة محمد بطاوي.. متتعزش ع الخالق بس حقيقي الواحد مش مستوعب ربنا يرحمك ويغفر لك يا محمد”.