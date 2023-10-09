خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور، لمعرفة قيمة المخالفات المرورية التي يجب دفعها.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي



وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور في سطور:



الدخول على موقع الرسمي للنيابة العامة من خلال الرابط

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

اختيار خدمات المرور

النقر على أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية

تدوين رقم اللوحة بشكل صحيح، بالأرقام والأحرف

النقر على عرض المخالفات المرورية

يتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات

مخالفات رخصة القيادة



كما يتيح الموقع أيضًا الاستعلام عن مخالفات المرور وتحديدًا "مخالفات رخص القيادة" باستخدام رقم الرخصة المطورة التي تحتوي على الرقم القومي للمواطن، لكن لا يمكن الاستعلام عن المخالفات بالرقم القومي بشكل مباشر.

الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة



الدخول على موقع نيابات المرور، واختيار الاستعلامات.

ثم اختيار مخالفات رخص القيادة.

يتم إدخال رقم الرخصة، نوع الترخيص، المحافظة، وحدة الترخيص.

الضغط على الاستعلام.

طرق سداد مخالفات المرور

كما يمكن سداد قيمة المخالفات عبر الوسائل المتاحة للدفع الإلكتروني مثل فوري، مصاري، فوادفون كاش وغيرها من الوسائل المتاحة.